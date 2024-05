O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou, nesta segunda-feira (20), o envio de 16 militares da Secretaria da Casa Militar (SCM) para reforçar a proteção dos abrigos que atendem as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAER) também será enviado para auxiliar no resgate de vítimas de um dos maiores desastres naturais da história do Brasil.

“A solidariedade é uma grande marca do povo capixaba. Estamos no Rio Grande do Sul desde o primeiro momento com o envio de tropas do nosso Corpo de Bombeiros. Agora, a Casa Militar se junta nesse esforço com o envio de militares para reforçar a segurança dos abrigos que hoje receberam centenas de pessoas vítimas afetadas pelas chuvas. Também vamos deslocar um helicóptero da frota do NOTAER para ajudar em resgates no Sul”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Aguiar, explicou que os militares já estão a caminho do Rio Grande do Sul e vão atuar de forma coordenada com as autoridades locais. “Os militares darão apoio e segurança aos abrigos que foram montados para ajudar os gaúchos. Eles vão para Porto Alegre e lá se apresentarão ao subcomandante da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Depois, o efetivo será alocado nos abrigos que mais necessitem de segurança. A ideia é fazer um revezamento das equipes, de acordo com a demanda”, pontuou.

Os militares da Casa Militar devem chegar ao Sul e se apresentarem para iniciar os trabalhos na quarta-feira (22). A expectativa é de que a equipe permaneça 10 dias em campo e retorne na sequência.

Também nesta segunda-feira, chegaram ao Estado os militares da segunda equipe do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES) que atuavam no Rio Grande do Sul. Eles foram recepcionados no Quartel do Comando Geral da Corporação pelo governador Renato Casagrande, pelo vice-governador Ricardo Ferraço, pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas. Também estavam presentes os familiares dos militares, que foram saudados pelos serviços prestados no Sul.

Na última quinta-feira (16), o Espírito Santo enviou uma terceira equipe de bombeiros para o Rio Grande do Sul, com efetivo de 12 militares e um cão de busca e resgate. Além disso, o Governo do Espírito Santo enviou três Estações Portáteis de Tratamento de Água, que permanecem em uso mesmo com o retorno das equipes. Duas estações estão operando em Encantado e a outra permanece à disposição no Quartel do Corpo de Bombeiros em Porto Alegre.

“Enviamos três equipes do Corpo de Bombeiros, totalizando 38 bombeiros militares, três cães de busca e resgate da equipe k9, três estações de tratamento de água e equipamentos para o salvamento de pessoas e animais. Duas já retornaram e a terceira permanece em solo gaúcho. Temos autorização permanente do governador para o envio de tropas. Seguimos à disposição para auxiliar o povo gaúcho pelo tempo em que for necessário”, disse o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira.