Nesta segunda-feira (19), o governador Renato Casagrande entregou sete unidades dos óculos OrCam MyEye 2.0 ao Instituto Luiz Braille do Espírito Santo.

Esses dispositivos avançados são projetados para auxiliar pessoas com deficiência visual, proporcionando autonomia ao ler textos, identificar rostos, reconhecer objetos e mais, tudo sem necessidade de internet.

Casagrande destacou a importância dessa tecnologia na promoção da inclusão social, enfatizando o compromisso do governo em criar uma sociedade mais igualitária e acessível. O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, reforçou o impacto positivo desses dispositivos, descrevendo-os como “janelas para um mundo mais acessível.”

A entrega dos óculos foi recebida com entusiasmo pelo Instituto Luiz Braille, cujo presidente, Manoel Peçanha, expressou gratidão pelo apoio do governo, chamando a iniciativa de “a concretização de um sonho.”

O evento contou com a participação de várias pessoas assistidas pela instituição, celebrando o avanço significativo na qualidade de vida e independência proporcionada pelos dispositivos.

O Governo Estadual adquiriu 54 unidades desses óculos de inteligência e visão artificial, que já beneficiaram alunos da rede pública com deficiência visual. De acordo com Doron Sadka, diretor da Mais Autonomia Tecnologia Assistiva, representante do dispositivo no Brasil, a tecnologia é crucial para que essas pessoas possam acessar informações e realizar tarefas diárias com maior independência, sem a necessidade de conexão à internet.

Além de sua leveza e tamanho compacto, o OrCam MyEye 2.0 possui funcionalidades que facilitam a leitura, a identificação de obstáculos e o desenvolvimento de pessoas com dislexia ou dificuldades de leitura.

A entrega marca um avanço significativo na missão do governo de garantir que todos, independentemente de suas limitações, tenham acesso a um mundo mais inclusivo e acessível.

Com informações: Assessoria de Comunicação do Governo do ES.