Guarapari se prepara para uma nova era do turismo através de um empresário. O empresário Maely Coelho anunciou um pacote de investimentos de R$ 500 milhões do seu fundo MMP&TRÊS que promete reposicionar Guarapari no mapa turístico nacional.

De acordo com a coluna de Mundo Business de Ricardo Frizera, os empreendimentos serão realizados com uma combinação de recursos próprios e apoio de parceiros. Nessa lista tem um parque temático de dinossauros, um hotel operado pela rede Laghetto e até um resort cinco estrelas. A coluna de Ricardo listou os cinco empreendimentos de Maely em Guarapari. Confira:

Residencial resort em Nova Guarapari

Um dos maiores investimentos do fundo MMP&TRÊS, de Maely Coelho, é um resort residencial de alto padrão em Nova Guarapari, localizado no antigo clube de tênis da Enseada Azul. O empreendimento, realizado em parceria com a Grand Construtora, contará com três torres com unidades de quatro quartos, além de lazer completo no formato resort.

Segundo a Grand, o residencial terá quatro torres com 90 unidades de quatro quartos e demandará um investimento de R$ 140 milhões. A previsão de lançamento é em novembro.

Hotel Laghetto Porto do Sol

Outro projeto de Maely é a reforma do Hotel Porto do Sol, localizado em Muquiçaba, próximo à Praia do Morro. O hotel, que funcionou por quase 50 anos, tem previsão de ser reinaugurado em junho de 2025, após passar por reformas de revitalização da infraestrutura, com melhorias de instalação, elétrica e hidráulicas, além de uma repaginação no layout. O empresário anunciou que a Laghetto, uma rede de hotéis com presença em Gramado, São Paulo e Rio de Janeiro, será a operadora do ativo.

1 de 5

Parque temático

Maely também anunciou o investimento em uma unidade do parque temático Terra dos Dinos em Guarapari, que deve demandar R$ 25 milhões e deve ser entregue em maio de 2025.

Hoje, existe apenas uma unidade do Terra dos Dinos em Miguel Pereira (RJ), que atrai cerca de 350 mil visitantes por ano e fatura em torno de R$ 30 milhões – números expressivos para uma cidade de apenas 20 mil habitantes. Para trazer o Terra dos Dinos para Guarapari, Maely comprou uma participação na empresa e garantiu que a próxima unidade fosse capixaba.

Mall de Buenos Aires

Um dos projetos está direcionado ao distrito de Buenos Aires, que, por suas características geográficas e climáticas, traz novas alternativas para o turismo de Guarapari, tradicionalmente ligado à praia e ao verão. Maely está construindo um pequeno shopping na região com um aporte de R$ 10 milhões.

“Estamos investindo na construção de um mall de 2,8 mil metros quadrados, previsto para ser inaugurado no mês de outubro. O espaço abrigará sete restaurantes e 13 lojas e é inspirado na arquitetura e no perfil da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul”, explica o empresário

Resort e residencial cinco estrelas no Siribeira

Um dos projetos mais aguardados será construído no antigo Clube Siribeira, que está entre os mais robustos investimentos do fundo MMP&TRÊS. No local, funcionará um hotel cinco estrelas, além de uma torre com unidades residenciais e uma marina.

O projeto ainda está em fase de desenvolvimento pelo escritório de arquitetura global Creato, que tem projetos de luxo no Oriente Médio, Estados Unidos e Europa. “O desafio foi criar uma obra de arte que vai trazer visibilidade mundial para Guarapari”, afirmou Catuto Zambo, representante da Creato.