A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, realizou na segunda-feira (12) a “Operação Only House” em Vila Velha, que resultou na prisão de um casal, suspeito de envolvimento em um roubo com reféns ocorrido no dia 21 de julho em Guarapari.

Durante o crime, cinco pessoas foram mantidas sob ameaça e forçadas a transferir cerca de R$ 129 mil via PIX, além de terem celulares, joias e dinheiro roubados. As vítimas eram modelos e empresários de projeção nacional, que haviam alugado a residência para a produção de conteúdo digital.

A operação visava cumprir mandados de prisão e busca, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Guarapari. No momento da abordagem, o homem, de 24 anos, resistiu à prisão e aparentava estar sob efeito de drogas, mas foi imobilizado e detido, junto com sua namorada, de 21 anos.

Apesar das buscas, nenhum item ilícito foi encontrado no local.

O crime, que aconteceu em uma casa alugada no bairro Balneário de Meaípe, envolveu três assaltantes armados, que invadiram o local e ameaçaram as vítimas, exigindo que realizassem transferências bancárias.

Segundo a polícia, a ação criminosa teria sido motivada por um desentendimento entre uma das modelos, demitida anteriormente, e o produtor do evento.

Os suspeitos exibiam uma vida de luxo nas redes sociais, e o nome da operação faz referência à plataforma “OnlyFans”, para a qual o conteúdo estava sendo produzido. Após os procedimentos legais, o casal permanece à disposição da Justiça.