Depois do grande sucesso da Sexta de Frutos do mar, Quarta Italiana e a Quinta Portuguesa o tradicional Restaurante Pratão Capixaba, traz mais uma novidade internacional com o intuito de incrementar o cardápio, trazer mais variedades para o cliente, ter um diferencial na culinária local e um atrativo para os turistas que visitam a cidade durante todo o ano.

A Terça Espanhola é um almoço temático que te leva a uma viagem gastronômica até Espanha, já que as comidas típicas da Espanha estão entre as mais apreciadas do mundo. Suas variedades de aromas, cores, sabores e temperos tornam as receitas ainda mais deliciosas.

Na Terça Espanhola você vai encontrar mais de dez pratos típico nom nosso buffet, além do cardápio diário do restaurante. O temático Espanhol irá acontecer uma vez por mês, sempre na primeira terça feira do mês.

A proprietária Beatriz Mozer, fez questão de agradecer. “Gostaríamos de agradecer de primeiramente agradecer a Deus que nos sustentou até aqui, a minha mãe meu marido e filho que me apoiam em tudo, a minha equipe que se prontificou e se alegrou em inovar e aprender coisas novas e a todos os presentes que puderam se deliciar as nossas preparações que fizemos com muito amor”

Vale a visita. O Restaurante Pratão Capixaba fica localizado no bairro Aeroporto, é um self-service charmoso com um ambiente climatizado, sua culinária regional e caseira é de dar água na boca. Mais de nove opções de proteínas compõe o buffet, sem contar as diversas variedades de saladas, guarnições e o charbroiller com grelhados feitos na hora. Para as crianças aos sábados, pintura corporal e bola mania com Tatá Fernandes.

Serviço: Terça Espanhola 02/03 – Horário: De segunda à sábado das 11h às 14h

Endereço: Av. Padre José de Anchieta, 1248, Aeroporto – Guarapari / ES (Perto do Supermercado Casagrande)

Calendário do mês de março dos almoços temáticos do Restaurante Pratão Capixaba

02 Terça Espanhola

10 Quarta Italiana

18 Quinta portuguesa

26 Sexta de frutos do mar

