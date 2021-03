O último final de semana foi marcado por muitas apreensões na área de da 10ª Companhia Independente, dentre elas entorpecentes e cinco pessoas detidas.

Anchieta. Na noite de domingo (28), durante patrulhamento tático motorizado pelo bairro Justiça II, município de Anchieta, a equipe de Força Tática abordou um indivíduo em um veículo suspeito, localizando em seu interior oito comprimidos ecstasy, quatro porções da droga MD, além da quantia em dinheiro de R$ 889,00. Já na residência do indivíduo, foram encontradas mais 1 comprimidos de ecstasy e sete de MD.

Alfredo Chaves. Já na noite do sábado (27), policiais militares do município de Alfredo Chaves se dirigiram a um local sobre o qual recaíam denúncias de tráfico de entorpecentes e após identificar o esquema da traficância, apreenderam R$ 2.175,25 em dinheiro; seis celulares; duas facas; um debulhador de maconha, 34 Buchas de maconha; um porção esfarelada; 50 pinos de Crack e duas pedras de crack que se fracionada para comercialização, renderia aproximadamente 300 pedras. No total foram detidas quatro pessoas, sendo que um dos indivíduos possuía dois mandados de prisão em aberto.

Todos os detidos, bem como os materiais apreendidos, foram encaminhados para o plantão policial para o registro das ocorrências.