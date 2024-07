Um corretor de imóveis de 41 anos foi assassinado na manhã deste sábado (20) no bairro Village do Sol, em Guarapari. A vítima, identificada como Carlos Roberto Gonçalves Júnior, foi morta a tiros em uma emboscada, conforme apurado pela TV Gazeta.

Carlos Roberto havia sido chamado por supostos clientes para visitar um loteamento no início da manhã, mas foi surpreendido e morto ao chegar ao local combinado. Nada foi roubado e seu veículo foi encontrado nas proximidades da cena do crime. A família informou à polícia que ele vinha recebendo ameaças devido a problemas com vendas de terrenos na região.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que dois homens em uma motocicleta estavam supostamente acompanhando a vítima na visita ao terreno quando sacaram uma arma e dispararam. Após o crime, a dupla fugiu, deixando o carro de Carlos Roberto no local com os vidros abertos e seus pertences dentro.

Em nota, a Polícia Civil informou que ainda não há presos e que o caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para necropsia e posterior liberação para a família.

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser fornecidas anonimamente pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.