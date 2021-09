A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abrirá neste sábado (11), às 16h30, o primeiro agendamento para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Neste primeiro momento serão atendidos os idosos com 70 anos ou mais, que tenham tomado a segunda dose de qualquer imunizante contra a Covid-19, há 12 semanas ou mais.

Serão disponibilizadas 2.000 (duas mil) doses da vacina Pfizer. A vacinação será na segunda-feira (13) no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, nos formatos de drive thru e ativos.

O agendamento deve ser realizado no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.

É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), o cartão de vacinação da primeira e da segunda dose, CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

No caso dos idosos acamados, a família deve procurar a unidade de saúde mais próxima, para agendar o dia e horário em que a equipe de saúde fará a vacinação na residência do idoso.