A mais recente pesquisa realizada pela Rede Vitória e pelo Instituto Futura mostrou que o atual prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), que disputa o quarto mandato, continua à frente dos adversários.

Na pesquisa estimulada, quando são citados os nomes dos candidatos, Edson aparece com 33,8% das intenções de voto. Logo após aparece o deputado estadual Carlos Von (Avante), que tem 24,3% das intenções de voto.

A pesquisa mostra que a disputa continua entre Edson e Von que vem seguidos de Gedson Merizio (PSB) com 11,8%; Oziel de Souza (PSC) com 4,5%; Fernanda Mazelli (Republicanos) com 3%; Coronel Ferrari (PSD) com 1,8%; Maria Helena (PP) com 1,8%; Bárbara Hora (PT) com 1,3%; e Cláudio Paiva (PRTB) com 0,3%.

Não sabem, não responderam e estão indecisos 9,5%. Ninguém, branco e nulo aparece com 8,3%.

Maior Rejeição. A pesquisa Rede Vitória/Instituto Futura mostra que o prefeito Edson mantêm a maior rejeição entre todos os candidatos. Magalhães é rejeitado por 31% dos eleitores de Guarapari. Em seguida, aparece Carlos Von, rejeitado por 11,5%. Bárbara Hora vem logo depois com 8,5%.

As outras rejeições são: Coronel Ferrari, com 8,3%; Maria Helena, com 7,8%; Oziel de Souza, com 7,8%; Gedson Merizio, com 7%; Fernanda Mazelli, com 6,8%; Cláudio Paiva, com 6,5%; e Fredson (PL), com 5,8%. Rejeita todos tem 4,5%. Não rejeita nenhum tem 13%. Não sabe, não respondeu fica com 11,8%.

Quem vai ganhar? A pesquisa também questionou aos eleitores quem eles acham que vai ganhar a eleição, Edson Magalhães aparece com 58,3%. Carlos Von tem 18,8%; Gedson Merizio fica com 5%; Oziel de Souza surge com 1,3%; Fernanda Mazelli tem 1,3%; Coronel Ferrari tem 1%; e Maria Helena fica com 1%. Não sabe, não respondeu, tem 13,5%.