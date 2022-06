Na noite de domingo (26), por volta das 18h, policiais militares realizam patrulhamento no bairro Bela Vista e abordaram indivíduos que estavam em atitude suspeita dentro de um veículo.

Domingo. Os suspeitos evadiram na contramão de direção, acabaram colidindo o veículo, o abandonaram e fugiram a pé. Os militares refizeram o caminho feito pelos suspeitos e localizaram 68 buchas de maconha, 34 pinos de cocaína, 115 pedras de crack. Parte do material foi encontrado no interior do veículo que foi abandonado pelos suspeitos. Os indivíduos não foram localizados e o veículo foi encaminhado para a delegacia.

Sábado. Na manhã de sábado (25), drogas foram apreendidas no bairro Santa Mônica. Três suspeitos foram detidos. Um dos envolvidos é conhecido no bairro por gerenciar o tráfico e possui vasta ficha criminal. Ao todo foram apreendidos 210 pinos de cocaína e 32 pedras de Crack.

Homicídio. Durante a tarde, por volta das 16h, um indivíduo com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio foi detido por policiais militares. O suspeito estava a bordo de um veículo que conseguiu ser abordado pelos policiais na BR 101, entre o KM 363 e 364, sentido Sul.

1 de 5

Sexta. Na noite de sexta-feira (24), por volta das 19h, militares detiveram um casal suspeito de envolvimento com tráfico de drogas no bairro Itapebussu. Parte do material ilícito foi localizado no interior de uma casa abandonada, que estava sendo usada para esconder os entorpecentes. Ao todo foi apreendido 112 pinos de Cocaína, 70 pedras de Crack, 07 munições cal. 380, 03 buchas de Maconha, R$ 3.966,00 em dinheiro, 03 celulares, 02 Balanças de precisão, 02 Facas, 02 Sacolas com centenas de microtubos de Ependorf vazios, vulgo Pinos e 01 Touca Ninja.

Durante a madrugada, por volta de 01h, um indivíduo foi abordado no interior de um veículo e o mesmo se encontrava com sinais fortes de embriagues, fato constatado após o exame do bafômetro. No interior do veículo do abordado foi localizado 01 garrucha cal. 36, 01 munição do mesmo calibre e R$87 reais em dinheiro. Indivíduo foi encaminhado ao DPJ juntamente com o material apreendido.

Ainda durante a madrugada por volta das 03h, militares apreenderam 01 Pistola calibre .380, 02 carregadores e 18 munições do mesmo calibre. Um suspeito foi detido.

Os materiais apreendidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia juntamente com os envolvidos nas situações.