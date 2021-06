As equipes do Comitê de Combate à Covid-19 da capital tiveram uma noite movimentada no último sábado (29) – e os trabalhos se estenderam pela madrugada de domingo (30). Os fiscais da PMV e as forças de segurança vistoriaram diversos bairros da cidade e encerraram duas festas clandestinas, uma delas, em uma marina no bairro Pontal de Camburi; a outra, no Centro de Vitória.

Em Pontal de Camburi, uma marina foi palco de um enorme evento que desrespeitava todos os protocolos de biossegurança já estabelecidos para frear a transmissão do coronavírus (como o uso de máscara e o distanciamento social).

Sem alvarás. Cerca de 500 pessoas estavam aglomeradas no local. O estabelecimento não possuía os alvarás de funcionamento e sanitário e, por isso, teve sua atividade paralisada, além de ter sido notificado pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária Municipal (Visa) e Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (SEDEC), multado em cerca de R$ 9 mil reais. Os equipamentos de som foram apreendidos e os responsáveis irão responder por crime contra saúde pública, conforme artigo 268 do Código Penal.

No Centro, outra festa que era realizada entre dois bares foi encerrada. Os locais tiveram suas atividades paralisadas e foram multados pelo descumprimentos das normas estabelecidas pelo Decreto Estadual de combate ao COVID-19.

Também houve dispersão de aglomeração na Rua da Lama. As ações contaram com fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Disque-Silêncio, Guarda Civil Municipal de Vitória, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

O Comitê integrado contra a Covid-19 conta com Sedec, Semmam, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. De primeiro de janeiro até hoje, foram mais de 1800 locais vistoriados pelo Comitê