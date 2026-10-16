Flávio Bolsonaro busca mostrar independência do pai e capacidade própria em sabatina

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), reservou a agenda desta sexta-feira (16) exclusivamente para a sua preparação para a sabatina da TV Globo, que será realizada no período da noite. O candidato permanecerá no Rio de Janeiro focado nos últimos alinhamentos para a entrevista, sem a realização de compromissos públicos de rua ou atos de campanha ao longo do dia.

A participação no telejornal ocorre um dia após a sabatina do seu adversário no segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), transmitida na quinta-feira (15). Com pesquisas de intenção de voto indicando cenário de empate técnico e disputa acirrada, as equipes de campanha avaliam que o desempenho nas sabatinas e nos debates será determinante para definir o voto de eleitores indecisos ou dispostos a mudar de opção até o dia 25 de outubro.

Estratégia de Imagem e Postura Política

A conduta a ser adotada por Flávio Bolsonaro durante a entrevista vem sendo desenhada pela cúpula de sua campanha. De acordo com integrantes da equipe, a orientação é que o candidato se apresente de forma propositiva, motivada e ciente dos desafios da reta final da eleição, transmitindo a dimensão do cargo pretendido e o compromisso com o respeito à democracia e à Constituição Federal.

Um dos pontos centrais da estratégia é demonstrar preparo técnico e autonomia política, buscando afastar a percepção de dependência exclusiva do sobrenome do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A meta é projetar a imagem de um líder com trajetória e capacidade de gestão próprias, sem deixar de carregar o histórico de sua família. Internamente, a ordem também é afastar qualquer clima de “já ganhou” para manter a militância e os apoiadores mobilizados.

Eixos Temáticos e Discurso Econômico

Diante das recentes medidas sociais e econômicas anunciadas por Lula e da aprovação do fim da jornada de trabalho 6×1 pelo Congresso Nacional, a orientação de aliados é que Flávio use o espaço em rede nacional para enfatizar a manutenção de programas sociais, como o Bolsa Família. O candidato pretende discursar sobre a repaginação desses benefícios, tornando-os instrumentos de emancipação do cidadão.

O presidenciável deve focar na oferta do que chama de “prosperidade” contínua e progressiva, alinhando o discurso às demandas do dia a dia da população. Entre as diretrizes definidas pela campanha para a sabatina estão: