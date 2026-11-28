O fim da escala 6×1 deve provocar alterações no horário de funcionamento dos grandes supermercados do Espírito Santo. Representantes das principais redes do Estado — Extrabom, Perim, Carone, BH, Rede Show, Multishow e Central de Compras — se reúnem na próxima quinta-feira (3 de dezembro), na sede da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), para debater a proposta de antecipar em uma hora o encerramento do atendimento ao público.
A medida em discussão, com tendência de aprovação, prevê que as grandes lojas passem a fechar às 21h, e não mais às 22h. Caso seja confirmada, a mudança entrará em vigor a partir de 2027, em data ainda a ser definida pelo setor.
Durante participação no Pedra Azul Summit 26, o presidente da Acaps, João Falqueto, confirmou que o tema está em pauta e explicou que a adequação é necessária para que as empresas consigam cumprir a nova jornada de trabalho aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Os trabalhadores merecem mais descanso”, afirmou Falqueto.
Transição da Jornada e Pequenos Mercados
O fim da escala 6×1 no país começa a valer em 16 de dezembro de 2026, por meio da Emenda Constitucional nº 141/2026, com redução gradual da carga horária semanal máxima:
16 de dezembro de 2026: A jornada cai de 44 para 42 horas semanais;
Dezembro de 2027: O limite passa para 40 horas semanais.
De acordo com o levantamento do setor, as pequenas redes de supermercados do Espírito Santo — especialmente aquelas situadas nas regiões periféricas das grandes cidades — não devem reduzir o expediente, uma vez que a maioria já encerra as atividades antes das 22h.
Shoppings Mantêm Horário Atual
Também presente ao Pedra Azul Summit 26, o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, informou que não há discussão em andamento no Espírito Santo para reduzir o horário de funcionamento dos shopping centers.