Policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) apreenderam 224 buchas de maconha, 38 pedras de crack, balança de precisão, além de uma pistola, carregadores e munições, na noite desta sexta-feira (16) no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha.

Durante patrulhamento tático motorizado, em um local conhecido como Beco do Mano, a viatura da Força Tática, visualizou dois indivíduos, que ao notarem a aproximação da equipe, correram. Um dos indivíduos ao pular o muro deixo cair uma pistola calibre 9mm, com um carregador com 15 munições, alem de um carregador extra com 12 munições de mesmo calibre. Ele fugiu tomando então destino ignorado.

O segundo suspeito, de 19 anos, foi alcançado e identificado ser irmão do outro indivíduo que empreendeu. Em consulta no sistema, foi verificado que o suspeito que se evadiu possui um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas de Vila Velha.

No percurso que os indivíduos fizeram foi localizada e apreendida uma bolsa contendo 224 buchas de maconha, 38 pedras de crack, R$ 1.237,00 em espécie, cinco munições calibre 40, um celular e material embalo de substâncias entorpecentes.

O material arrecadado e o detido foram entregues na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.