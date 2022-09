Estão abertas até o dia 15 de setembro as inscrições para 26 mil vagas em cursos on-line do Qualificar ES. As inscrições devem ser realizadas no site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br, no menu “Qualificar ES > Inscrições Qualificar ES”, ou diretamente no link https://inscricao.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/entrar. É necessário preencher corretamente o formulário de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição on-line.

O programa é ofertado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). As vagas integram a 4ª Oferta do Programa Qualificar ES On-line Geral, conforme o Edital Sectides Nº 021/2022 (Leia a íntegra do edital AQUI). https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/Media/Sectides/Editais/EDITAL_SECTIDES_N%C2%BA_021_2022_4%C2%AA_Oferta_Programa_Qualificar_ES_-_On-line_Geral%20(1).pdf

Podem participar pessoas com idade mínima de 16 anos, completados até a data do lançamento do edital, com acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. Para cursos da área de saúde, a idade mínima é de 18 anos.

São 13 opções de cursos com carga horária de 120 horas cada. São eles: Agente Epidemiológico, Assistente de Contabilidade, Assistente de Faturamento, Assistente de Recursos Humanos, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, Educação Especial e Inclusiva, Inglês Básico, Recepcionista, Redação para o Enem, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho e Word e Excel.

O candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos. Havendo dúvidas ou identificando qualquer problema em relação ao cadastro ou à inscrição, o candidato deverá entrar em contato, imediatamente, pelo link https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/fale-conosco-qualificar-es.

A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A relação dos candidatos classificados será divulgada no site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br (Menu > Qualificar ES > Resultados Qualificar ES), no dia 22 de setembro.

Confira a íntegra do Edital Sectides Nº 021/2022: https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/Media/Sectides/Editais/EDITAL_SECTIDES_N%C2%BA_021_2022_4%C2%AA_Oferta_Programa_Qualificar_ES_-_On-line_Geral%20(1).pdf

Inscreva-se: https://inscricao.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/entrar