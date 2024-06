O Estádio Estadual Kleber Andrade, localizado em Cariacica, receberá no próximo dia 16 (domingo), o jogo entre Grêmio e Botafogo, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que inicialmente seria realizada na cidade de Caxias do Sul-RS, está marcada para às 18h30.

O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, nas redes sociais. “Nossos investimentos fazem do Espírito Santo uma referência para receber grandes competições”, destacou na postagem.

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que a organização do jogo e a venda de ingressos ficarão a cargo da empresa responsável pelo aluguel do estádio, que divulgará todas as informações por meio da imprensa.

Maior palco do futebol do Estado, o Kleber Andrade tem capacidade atualmente para 21,8 mil torcedores e a previsão é de que mais uma vez receberá um grande público para a partida. Por isso, na semana do jogo, serão anunciadas as ações do Governo do Estado em relação ao reforço de policiamento e transporte para o acesso ao estádio.

Neste ano, o Klebão já recebeu jogos envolvendo outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, como Vasco, Fluminense e Atlético Mineiro.

O Botafogo atuou no estádio pela última vez no dia 15 de março do ano passado, quando goleou o Brasiliense por 7 a 1, pela Copa do Brasil. Já o Grêmio disputou apenas uma partida de sua história no Kleber Andrade: foi no dia 24 de outubro de 1995, no empate por 0 a 0 diante do Fluminense, em confronto do Campeonato Brasileiro.