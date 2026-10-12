Guarapari notifica condomínio e reforça direito de acesso às Três Praias

A Prefeitura de Guarapari, por meio das fiscalizações das Secretarias Municipais de Meio Ambiente (Semma) e de Integração da Cidade (Semic), realizou nesta sexta-feira (9), uma vistoria no acesso às Três Praias, na região de um Condomínio particular, após denúncia sobre possível restrição à circulação de pessoas no local.

Durante a fiscalização, foi constatado que o alerta sonoro é acionado quando pessoas não cadastradas entram na área interna do condomínio, e não em razão da passagem pelo acesso público ou pela praia, conforme relatado na denúncia.

No entanto, os fiscais identificaram uma corda e uma placa indicando que a entrada seria uma área particular. Como o trecho corresponde a um acesso público, foram lavradas notificações pelas duas equipes de fiscalização.

A Semma notificou o condomínio para retirar a corda e reposicionar a placa, garantindo a identificação adequada do local e mantendo livre o acesso à praia, conforme as normas ambientais e as condicionantes estabelecidas pelo município.

“A Prefeitura de Guarapari sempre fará a sua parte para garantir o cumprimento da legislação e o direito da população de acessar livremente as nossas praias. O município tem mais de 50 praias, que são patrimônios naturais de todos, e o acesso público precisa ser respeitado. Nosso papel é fiscalizar, orientar e tomar as medidas necessárias sempre que identificarmos alguma irregularidade. Vamos continuar trabalhando para que moradores e turistas possam usufruir desses espaços com liberdade, segurança e respeito ao meio ambiente”, explicou a Secretária Municipal de Meio Ambiente, Vanessa Secato.