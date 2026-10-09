Polícia Federal nega que ex-banqueiro Daniel Vorcaro tenha citado filme de Lula em depoimento

A Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) divulgaram notas oficiais na tarde desta sexta-feira (9 de outubro) para desmentir uma reportagem veiculada pela revista Veja. A publicação afirmava que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, teria declarado em delação premiada que destinou R$ 30 milhões em espécie para financiar um documentário sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
De acordo com as instituições, Vorcaro jamais prestou depoimento oral com esse conteúdo nem apresentou aos investigadores documentos, anexos ou provas que sustentem a narrativa publicada.
Propostas de Delação Foram Rejeitadas
Tanto a Polícia Federal quanto a PGR esclareceram que as propostas de colaboração premiada apresentadas pelos advogados de Vorcaro não foram acolhidas pelas autoridades responsáveis, por não atenderem aos requisitos exigidos pela legislação brasileira.
|Órgão
|Esclarecimento Oficial
|Polícia Federal (PF)
|Informou que o investigado não prestou depoimento com o teor relatado pela revista e não entregou documentos sobre o tema. Confirmou ainda que recebeu uma notícia-crime para apurar os fatos e possíveis vazamentos.
|Procuradoria-Geral (PGR)
|Declarou que nunca houve interlocução direta ou depoimento oral do investigado com representantes do órgão, pois a proposta enviada pelos advogados foi indeferida.
Entenda o Conteúdo da Reportagem e o Desmentido
Segundo o texto veiculado pela revista Veja, o repasse de R$ 30 milhões teria ocorrido em dinheiro vivo para a produção de um filme cinematográfico sobre a vida do presidente Lula, em troca de facilitação de negócios com o governo federal. A revista afirmava que a defesa de Vorcaro possuía registros de saques e entregas.
No entanto, a PF reafirmou que nenhuma prova nesse sentido deu entrada nos autos ou em anexos formais de delação:
“A Polícia Federal esclarece que Daniel Vorcaro não prestou depoimento com o teor relatado na matéria, tampouco entregou à instituição anexos, documentos ou informações com o conteúdo ali descrito. As propostas de colaboração foram indeferidas em razão do não atendimento aos requisitos legais.”
— Polícia Federal, em nota oficial
Abertura de Notícia-Crime
Diante da repercussão da matéria a 16 dias da votação do segundo turno das Eleições 2026, a Polícia Federal confirmou ter recebido uma notícia-crime com pedido de providências urgentes. O documento foi encaminhado para a diretoria técnica da corporação, que dará início às apurações no âmbito da polícia judiciária para verificar a origem e os desdobramentos das informações inverídicas.