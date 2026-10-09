Polícia Federal nega que ex-banqueiro Daniel Vorcaro tenha citado filme de Lula em depoimento

A Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) divulgaram notas oficiais na tarde desta sexta-feira (9 de outubro) para desmentir uma reportagem veiculada pela revista Veja. A publicação afirmava que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, teria declarado em delação premiada que destinou R$ 30 milhões em espécie para financiar um documentário sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com as instituições, Vorcaro jamais prestou depoimento oral com esse conteúdo nem apresentou aos investigadores documentos, anexos ou provas que sustentem a narrativa publicada.

Propostas de Delação Foram Rejeitadas

Tanto a Polícia Federal quanto a PGR esclareceram que as propostas de colaboração premiada apresentadas pelos advogados de Vorcaro não foram acolhidas pelas autoridades responsáveis, por não atenderem aos requisitos exigidos pela legislação brasileira.

Órgão Esclarecimento Oficial Polícia Federal (PF) Informou que o investigado não prestou depoimento com o teor relatado pela revista e não entregou documentos sobre o tema. Confirmou ainda que recebeu uma notícia-crime para apurar os fatos e possíveis vazamentos. Procuradoria-Geral (PGR) Declarou que nunca houve interlocução direta ou depoimento oral do investigado com representantes do órgão, pois a proposta enviada pelos advogados foi indeferida.

Entenda o Conteúdo da Reportagem e o Desmentido

Segundo o texto veiculado pela revista Veja, o repasse de R$ 30 milhões teria ocorrido em dinheiro vivo para a produção de um filme cinematográfico sobre a vida do presidente Lula, em troca de facilitação de negócios com o governo federal. A revista afirmava que a defesa de Vorcaro possuía registros de saques e entregas.

No entanto, a PF reafirmou que nenhuma prova nesse sentido deu entrada nos autos ou em anexos formais de delação:

“A Polícia Federal esclarece que Daniel Vorcaro não prestou depoimento com o teor relatado na matéria, tampouco entregou à instituição anexos, documentos ou informações com o conteúdo ali descrito. As propostas de colaboração foram indeferidas em razão do não atendimento aos requisitos legais.” — Polícia Federal, em nota oficial

Abertura de Notícia-Crime

Diante da repercussão da matéria a 16 dias da votação do segundo turno das Eleições 2026, a Polícia Federal confirmou ter recebido uma notícia-crime com pedido de providências urgentes. O documento foi encaminhado para a diretoria técnica da corporação, que dará início às apurações no âmbito da polícia judiciária para verificar a origem e os desdobramentos das informações inverídicas.