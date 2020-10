O município de Guarapari informou que realizou nesta semana uma reunião com produtores rurais interessados em desenvolver a atividade de abate de animais de médio porte.

O abate em pequenas escalas foi regulamentado pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), estabelecendo as exigências quanto às instalações e equipamentos mínimos para a implantação de mini abatedouros no município.

A prefeitura afirma que essa iniciativa, pioneira no Estado do Espírito Santo, o SIM criou as condições para que pequenos produtores rurais busquem se adequar a essa prática, auxiliando a consolidar e alavancar a suinocultura, ovinocultura, caprinocultura e avicultura no município.

Ainda de acordo com a prefeitura, tal regulamentação, irá evitar a evasão de recursos do município, uma vez que os animais criados em Guarapari são abatidos em outros municípios. A regulamentação também irá incrementar o Valor Adicional Fiscal (VAF), que conta para o Índice de Participação dos Municípios (IPM).

Na oportunidade dois grupos se mostraram interessados na viabilização de mini abatedouros, os criadores de ovinos/caprinos e os criadores de suínos. Durante o processo da viabilização, a equipe do Serviço de Inspeção Municipal dará todo o apoio técnico na elaboração dos projetos.