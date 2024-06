A Região Rural de Vila Velha agora conta com o apoio da Inspetoria Ambiental, da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV). O grupamento possui 10 agentes, que desde o início do mês realizam o patrulhamento na região rural e nas áreas de proteção ambiental do município.

“Realizamos o patrulhamento na região rural, nos parques e monumentos naturais. Além disso a equipe orienta os moradores, como proceder ao encontrar uma animal silvestre e também realiza visita tranquilizadora na unidade escolar localizada no Xuri”, afirma o Inspetor Augusto, da Inspetoria Ambiental da GMVV.

A montagem do grupamento especializado foi possível após a entrada de novos agentes na instituição. “Contávamos com um Inspetor Ambiental, que dava o suporte em ocorrências nos parques naturais e que envolvia animais. No entanto tínhamos a vontade de ter o próprio grupamento voltado para a região rural do município, que foi possível com os novos servidores”, ressalta Landa Marques, Comandante da Guarda Municipal de Vila Velha.

A Inspetoria possui uma viatura (caminhonete) com tração para circular em terrenos desnivelados, a exemplo de estradas de terra batida.

“Esse grupamento é muito importante, pois mais de 50% da geografia do município é de área rural. A inspetoria contribui com a preservação da biodiversidade de fauna e flora, como a mata atlântica, por exemplo. Atua na prevenção de diversos crimes como desmatamento, caça, furto de animais, entre outros”, afirma o secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes.

Cursos. Durante o curso de formação, os agentes tiveram um módulo focado na Inspetoria Ambiental. No entanto, o treinamento é contínuo. Neste sábado, o grupamento fará um curso de “Técnicas de Patrulhamento em área de mata” e no dia 18 será a vez do curso de “Manejo de fauna”. Todos as qualificações são ofertadas pela Inspetoria de Ensino e Formação, da própria Guarda Municipal de Vila Velha.