Uma mulher moradora do bairro Santa Mônica, em Guarapari, foi morta a tiros no final da noite de domingo, por seis homens armados que invadiram a sua residência. A vítima foi identificada como Ana Paula da Silva Barbosa.

O marido da vítima contou à polícia que o casal estava dentro da casa, quando o local foi invadido pelos atiradores. Eles foram agredidos, torturados e amarrados. A mulher, segundo o companheiro, conseguiu se livrar e tentou correr, mas foi atingida pelos disparos.

Os policiais militares foram acionados para averiguar a ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Santa Mônica, e no local foi constatado que uma mulher e um homem tinham ficado feridos, sendo socorridos por um vizinho para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

No hospital foi constatado o óbito da mulher. O homem também foi baleado e estava com um corte na cabeça devido a uma coronhada. Aos policiais, o homem não deu mais detalhes sobre os atiradores. Não confirmou se eram conhecidos ou se haveria motivos para a invasão.

A residência onde o casal estava foi alvo de uma apreensão de drogas horas antes dos seis homens armados chegarem ao local. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari investiga o caso.