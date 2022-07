Uma manhã de muita animação e disputas esportivas. Assim foi a abertura das Olimpíadas Escolares do Maxime Centro Educacional. As turmas do Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio dividiram-se em grupos de cores Azul e Vermelho e iniciaram nas quadras poliesportivas da escola, as disputas olímpicas nesta sexta-feira (08).

Essas olimpíadas fazem parte da história da escola que é uma das mais tradicionais no ensino privado de Guarapari e sempre valoriza eventos que envolvem arte, cultura e esporte. Um dos diretores da escola, Pedro Henrique Gomide Lucci, explica os objetivos destas olimpíadas.

“A gente acredita que o esporte é um grande aliado da educação. Após dois anos sem realizar eventos esportivos de forma presencial, estamos podendo retomar. Além da competição, da modalidade esportiva, tem todo o aprendizado que o esporte deixa. Saber ganhar, saber perder, lidar com as diferenças e trabalhar em equipe. Tudo isso a gente valoriza”, explicou.

