Morreu na noite deste sábado (29) o empresário e fundador da Viação Itapemirim, Camilo Cola. Ele morreu em casa na cidade de Cachoeiro, de causas naturais aos 97 anos. Além de fundar uma das maiores empresas de transporte Público em 1953, Camilo Cola foi deputado federal.

Filho de imigrantes italianos ele nasceu em Conceição do Castelo e aos 18 anos se alistou no exército participando da 2ª guerra mundial. Depois da guerra voltou ao brasil e com um empréstimo, conseguiu montar sua empresa que se tornou uma das maiores de transporte de passageiros da América Latina. A empresa enfrentou um processo de recuperação judicial em 2016 e foi vendida em 2017.

O velório de Camilo será na tarde deste domingo, em Venda Nova do Imigrante, onde também será enterrado. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou luto oficial de três dias no Estado, pela morte do empresário. O presidente Jair Bolsonaro também lamentou a morte do empresário através de suas redes sociais.