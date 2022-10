Um homem de 28 anos, identificado Wanderson Chaves Ferreira, morreu a tiros na noite deste domingo (09), no bairro Lameirão. O caso aconteceu depois que a Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de tráfico de drogas na região conhecida como Bico do Urubu.

Segundo informações, Wanderson estava com outros 4 indivíduos e no momento da abordagem tentou fugir da polícia. De acordo com informações, Wanderson estaria armado e teria ameaçado atirar contra os militares. Para evitar ser atingido, um dos policiais atirou contra Wanderson. Depois de baleado, ele foi levado de viatura à UPA pelos militares, mas já chegou na unidade sem vida.

Protesto. Na manhã desta segunda-feira (10), familiares de Wanderson fecharam a Rodovia Paulo Borges, na altura do bairro Lameirão, em manifestação a acusando excesso da polícia militar durante abordagem. Os manifestantes colocaram fogo em pneus, e foi preciso intervenção do corpo de bombeiros para apagar o incêndio. Nesse momento a via já está liberada.

Nós pedimos nota a PM sobre o ocorrido, mas até o fechamento desta matéria, não nos foi enviado uma resposta.