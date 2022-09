Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram a apreensão de uma arma de fogo, drogas e dinheiro advindo do tráfico de drogas neste fim de semana em Guarapari. Suspeitos foram detidos.

Menor. Na tarde de sábado (10), por volta das 16h, um menor foi apreendido em posse de 06 pedras de crack e a quantia de R$2.165,00 em dinheiro. O suspeito afirmou que estava indo fazer o “acerto” com o gerente do tráfico do bairro Aeroporto.

Foragido. Durante a noite, por volta das 19h, um homem que estava evadido do sistema prisional foi localizado e detido por militares no bairro Santa Margarida. O mesmo estava foragido desde o dia 28/07 deste ano.

Condados. Por volta das 23h, 4 suspeitos foram detidos no bairro Condados em uma ação da PM. Os suspeitos estavam em posse de 07 pinos de cocaína, 01 bucha de maconha, 01 pedaço de maconha (27g), 03 substâncias não identificadas, 01 revólver calibre .38,13 munições do mesmo calibre, 01 coldre, R$392,00 reais em espécie, 01 balança de precisão com resquícios de droga, 03 aparelhos celulares, 01 cordão dourado, Materiais para embalo e objetos para preparo de entorpecentes.

Menor. Na tarde de sexta-feira (09), por voltas das 13h, uma menor de 15 anos e um indivíduo de 18 anos foram flagrados traficando drogas no bairro São João. Foi apreendido em posse deles 155 pedras de Crack. Todos os envolvidos e os materiais apreendidos foram entregues na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.