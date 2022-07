Prefeitura de Barra de São Francisco juntamente com o IBADE, abrem inscrições para dois concursos públicos, Guarda Civil Municipal e 318 vagas para demais cargos.

Conforme edital 01/2022 de concurso público são 318 vagas para todos os níveis fundamental, médio/técnico, superior e o vencimento base de até R$3952,18. O candidato pode se inscrever para mais de um cargo, devendo ser observado que caso as provas forem aplicadas no mesmo dia e turno, terá somente a última inscrição validada.

Já o edital da Guarda Civil Municipal são vagas para o nível médio completo com salário base de 3 mil reais. Este concurso é composto de 3 etapas com responsabilidade do IBADE e a 4º etapa -curso de formação é de responsabilidade do PMSF/ES.

Os candidatos que não têm acesso à internet, será disponibilizado, no Posto de Atendimento indicado abaixo, microcomputador para viabilizar a efetivação da inscrição.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site https://portal.ibade. selecao.site/edital ou por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro – 0800 668 2175, ou pelo e-mail atendimento@ibade.org. br .