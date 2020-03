O partido Socialismo e Liberdade (PSOL), realiza um encontro em Guarapari para debater vários assuntos e participar do partido. A direção convida os filiados de Guarapari e Anchieta e todas as pessoas interessadas para participar da Plenária Regional do PSOL.

Conjunturas. De acordo com eles, vão acontecer rodas de conversas sobre diversos temas dentro do espectro de lutas da esquerda nacional (religião, urbanidades, direitos lgbtqia+ e feminismo negro) e como o PSOL se diferencia dentre desse campo, além de análise da conjuntura estadual e local.

O encontro acontece no dia 12 na sede do PSOL de Guarapari, que fica na Rua Mário Jorge Assef, 348, no bairro Itabepussu.