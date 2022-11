Na sessão do último dia 10, o vereador de Guarapari, Izac Queiroz, criticou o projeto de Lei do prefeito Edson Magalhães, para criar mais uma secretaria na cidade. O Projeto de Lei Complementar nº 007/2022 dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Captação de Recursos.

Durante seu pronunciamento no plenário Izac afirmou que. “Parece até uma coisa de outro planeta. Falar que Edson Magalhães vai desenvolver Guarapari a partir de agora, com a criação deste projeto de lei”, disse o vereador, criticando ainda as condições de saúde na cidade.

Mais custos. Ele afirmou ainda que essa nova secretaria vai onerar os cofres públicos. “Então agora nós vamos criar mais custos para o município com uma nova secretaria, para gerar um cabide de emprego, para gerar mais despesas”, afirmou. Veja o vídeo com o discurso dele.