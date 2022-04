Diante de um monte de guerras, brigas políticas, roubos, corrupção e ódios. O dia da páscoa, do renascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também traz esperanças e bons atos, de pessoas que querem apenas trazer amor aos que mais necessitam.

Nossa redação recebeu hoje, domingo de páscoa, fotos e vídeos de um empresário da cidade de Guarapari, que vestido de coelho, fez a páscoa de idosos e crianças carentes mais feliz. Ele esteve em um asilo localizado em Meaípe, em uma ong no bairro Lameirão e também no bairro Ipiranga, levando chocolates e um pouco de alegria e dos sentimentos de esperança e felicidade que vem com a páscoa.

O empresário não quis se identificar, mas certamente, quem tem que ver (Deus), irá recompensá-lo. Veja as fotos.