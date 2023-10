Foi realizado, nesse sábado (07), a arrematação dos veículos leiloados pela Polícia Civil do Espírito Santo, no 1º leilão de viaturas da instituição, organizado pela Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

Em um certame bastante disputado, 235 participantes cadastrados ofereceram, ao todo, 2.013 lances em um total de 57 veículos que haviam sido disponibilizados para o leilão. Todos os 57 foram vendidos. O valor inicial somado dos veículos era de R$ 571.000,00, sendo que ao final o valor chegou a R$ 1.050.900,00.

O veículo mais disputado foi uma Toyota Hilux ano 2012/2013, cujo valor inicial era de R$ 32.500,00. Após 173 lances, o veículo foi arrematado por R$ 73.500,00, que foi o maior valor entre todos os lotes do leilão. O veículo de menor valor final foi uma GM Astra Sedan ano 2007/2007, arrematado por R$ 10.800,00.

Segundo o presidente da Comissão, delegado Érico Mangaravite, os valores obtidos superaram a expectativa inicial. “Acreditamos que isso ocorreu por conta da transparência de todo o processo. Também focamos na observância da mais absoluta legalidade e na busca pela eficiência. Com isso, a Polícia Civil, além de exercer sua atividade investigativa, também passa a atuar de forma mais marcante como um órgão estatal capaz de arrecadar recursos e gerir com competência o próprio patrimônio. Assim, há um impacto positivo direto na efetividade do trabalho da Polícia Civil, que pode utilizar os valores obtidos para investimentos em segurança pública”, disse.

A partir de agora o leilão prossegue com as etapas de recebimento dos pagamentos, entrega dos veículos e prestação de contas. A expectativa é que o próximo leilão de viaturas da PCES ocorra já no início de 2024, com 100 veículos.