A Prefeitura de Alfredo Chaves recebeu, na manhã desta segunda-feira (09), da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), um caminhão toco caçamba basculante.

A aquisição foi possível graças a emendas parlamentares, sendo uma no valor de R$ 450.000,00 do ex-deputado federal Ted Conti, que também incluiu um caminhão-pipa de 7000 litros, e outra no valor de R$ 464.000,00 do senador Fabiano Contarato.

A solenidade de entrega ocorreu no Pavilhão de Carapina, na Serra, com a presença do secretário da Seag, Enio Bergoli, e do secretário Municipal de Agricultura, Leandro Sartori, além dos servidores do município Stanislau Garcia e Alaércio Ardizzon.

Leandro expressou sua satisfação com a parceria, dizendo: “Os atendimentos são contínuos ao longo do ano, focados na conservação das estradas e na aplicação do revisol, e estamos dedicados a prestar um atendimento constante às comunidades rurais. Essa colaboração com a Seag, com certeza, tem contribuído de maneira positiva para o nosso trabalho.”

*com informações da prefeitura.