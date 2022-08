A EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, lança três novas turmas da sua Escola de Eletricistas. Ao todo, serão ofertadas 48 vagas e o curso acontecerá na Serra (Grande Vitória), em São Mateus (Norte) e em Cachoeiro de Itapemirim (Sul). As inscrições estão abertas até o dia 02 de setembro, por meio do link: https://brasil.edp.com/pt-br/escola-de-eletricistas.

Para concorrer a uma das posições, os requisitos são: ter acima de 18 anos, Ensino Fundamental completo e disponibilidade de horário integral (aulas das 8h às 17h). O curso está previsto para acontecer de setembro a dezembro deste ano.

A Escola de Eletricistas proporciona formação profissional completa e possibilidade de contratação ao término do curso. Os alunos receberão também materiais didáticos, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de bolsa-auxílio e almoço no local.

Sobre o curso e inscrições

Com carga horária de aproximadamente 500 horas e cerca de três meses de duração, a Escola de Eletricistas é gratuita e tem como foco a qualificação e capacitação na função de eletricista de redes de distribuição de energia. Após a finalização do curso, os estudantes recebem certificado chancelado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e permanecem no banco de talentos da EDP e de empresas parceiras, podendo participar de processos seletivos para vagas efetivas.

O curso terá aulas teóricas e práticas a respeito dos princípios e leis que regem o funcionamento de sistemas elétricos. O intuito é promover aprendizado sobre os procedimentos e técnicas necessárias para planejamento, execução, avaliação e inspeção das redes, bem como sobre manutenções preventivas e corretivas, dentro das normas técnicas e de segurança. Ao término do curso, a expectativa é que essas pessoas estejam capacitadas para o mercado de trabalho.

Serviço – Escola de Eletricistas

Vagas: 48 vagas

Locais: O curso acontecerá nas unidades do Senai da Serra (Grande Vitória), em São Mateus (Norte) e em Cachoeiro de Itapemirim (Sul).

