Celeiro de atletas de alto rendimento, Guarapari ganhou mais um título brasileiro. Desta vez foi a atleta Giovanna Queiroz de Jesus, de 18 anos, que ganhou medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Sub 20 de Luta Livre, em Brasília (DF), no dia 13 de Agosto.

Treinando há sete anos, Giovanna já tinha medalhas regionais, mas esse foi seu primeiro título brasileiro. “Não tenho palavras para descrever tamanha felicidade. A palavra é gratidão. Consegui honrar a bandeira do meu Estado e do meu Município”, comemorou a atleta.

Giovana treina pesado de segunda a sexta-feira e um dos seus maiores desafios para esta competição foi com a balança. “Para esta competição eu desci de categoria, competi na 55 quilos, e viajei faltando perder um quilo e oitocentos gramas, mesmo seguindo a minha dieta. Só de saber que eu consegui também vencer essa barreira do peso já é uma grande vitória.”, ressaltou a jovem.

Além das questões financeiras. A atleta não tem patrocínio, e dependendo da ajuda dos pais, ela também contou com a solidariedade dos professores e alunos da Escola Estadual Angélica Paixão, onde cursa o segundo ano do ensino médio. Os colegas e funcionários do colégio fizeram rifas e arrecadaram dinheiro para ajudar a custear o sonho da jovem atleta de luta-livre. ” Não tenho patrocínios. Consegui através do programa do governo do Estado Compete as passagens, mas o resto arquei com tudo. Minha família me ajuda e com ajuda dos amigos consegui ir para a competição.”, pontuou.

A diretora da escola diz que a atleta é muito dedicada e merecedora. “Dentro das possibilidades a escola incentiva, motiva e apoia a aluna nos momentos em que precisa se ausentar. Os colegas fazem rifas e arrecadações para ajudar nas despesas essenciais. Ela é focada nos seus objetivos e comprometida com seus estudos, isso demonstra a importância dos estudos e do esporte na vida dessa atleta, que tem grande futuro na modalidade.”, ressaltou Tânia Márcia Simões Carnetti, diretora da Escola Estadual Angélica Paixão.

Focada, Giovanna já treina para a próxima competição. ” Agora estou me dedicando nos treinos para o Brasileiro Sub 23, em Campina Grande (PB), em outubro e o Circuito Nacional”, ressaltou a atleta, promessa de mais medalhas de ouro para Guarapari.