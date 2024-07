No próximo sábado (06), a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) vai realizar uma manutenção programada nas Estações de Tratamento de Água que compõem o Sistema Jucu, o maior operado pela Companhia, iniciando as ações de preparação para o Verão. Na ocasião, será feita a substituição de geradores de energia e a manutenção do sistema operacional, buscando a modernização e uma maior eficiência do sistema.

Durante a execução dos serviços, que ocorrerá das 4h às 23 horas, o abastecimento de água para os municípios de Viana, Cariacica, Vila Velha e parte de Vitória será suspenso temporariamente.

Para garantir que os moradores não fiquem sem água durante o período de manutenção, é recomendável que mantenham uma reserva adequada. O prazo previsto para a normalização completa do abastecimento é de até 24 horas após a conclusão dos serviços. O retorno será gradual, iniciando-se pelos imóveis próximos às estações de bombeamento e nas áreas mais baixas das cidades, seguido pelos imóveis localizados em regiões mais elevadas e nas extremidades das redes de distribuição.

Durante a retomada do abastecimento, alguns transtornos podem ocorrer, como falta de água temporária e alterações na cor da água. As possíveis causas para a falta de água incluem vazamentos não visíveis, falhas em estações de bombeamento ou obstruções nos hidrômetros.

A Cesan terá equipes de prontidão dia e noite para atender a quaisquer eventualidades. A complementação do abastecimento, quando necessária, será garantida por meio de caminhões pipa. Em caso de problemas, os moradores devem entrar em contato com a Companhia pelo telefone 115, pelo site www.cesan.com.br ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115.

A alteração na cor da água pode ocorrer devido à presença de pequenas partículas que se desprendem das paredes das tubulações durante o esvaziamento e não está relacionada à contaminação. A Cesan realiza descargas em diversos pontos das redes para minimizar este efeito, mas recomenda que os consumidores descartem a água alterada do reservatório e entrem em contato imediatamente para que os técnicos possam verificar e solucionar o problema. O ressarcimento pela água descartada ou pela compra de água de terceiros pode ser solicitado por meio dos canais de atendimento mencionados.

A Companhia produz anualmente mais de 250 bilhões de litros de água, operando 92 estações de tratamento que atendem a 53 municípios do Espírito Santo. Para distribuir essa água, a companhia mantém mais de nove milhões de metros de redes, 422 estações de bombeamento e 266 reservatórios de grande porte, com capacidade total de armazenamento de 192 milhões de litros de água. As obras e manutenções periódicas são essenciais para garantir o funcionamento contínuo dessa infraestrutura.

Confira a lista de bairros abrangidos pela manutenção:

CARIACICA:

ALTO DA BOA VISTA, ALTO LAGE, ALZIRA RAMOS, APARECIDA, BANDEIRANTES, BELA AURORA, BELA VISTA, BOA SORTE, CAÇAROCA, CAMPINA GRANDE, CAMPO BELO, CAMPO GRANDE, CASTELO BRANCO, CHACARAS UNIÃO, CRUZEIRO DO SUL, DOM BOSCO, EXPEDITO, FLEXAL I, FLEXAL II, FORMATE, GRAUNA, ITACIBA, ITANGUA, ITAPEMIRIM, ITAQUARI, JARDIM AMERICA, JARDIM BOTANICO, JARDIM CAMPO GRANDE, JARDIM DE ALAH, MARACANA, MORADA DE SANTA FE, MUCURI, NOVA BRASILIA, NOVA CAMPO GRANDE, NOVA CANAA, NOVA VALVERDE, NOVO BRASIL, NOVO HORIZONTE, OPERARIO, ORIENTE, PADRE GABRIEL, PARQUE GRAMADO, PIRANEMA, PLANETA, PORTO DE SANTANA, PORTO NOVO, PRESIDENTE MEDICI, RETIRO SAUDOSO, RIO BRANCO, RIO MARINHO, ROSA DA PENHA, SANTA BARBARA, SANTA CECILIA, SANTA PAULA, SANTANA, SANTO ANDRE, SAO BENEDITO, SÃO CONRADO, SAO FRANCISCO, SAO GERALDO, SAO GERALDO II, SAO GONCALO, SERRA DO ANIL, SOTELANDIA, SOTEMA, TABAJARA, TIRADENTES, TUCUM, VALE DOS REIS, VALE ESPERANCA, VALPARAISO, VASCO DA GAMA, VERA CRUZ, VILA CAPIXABA, VILA INDEPENDENCIA, VILA ISABEL, VILA PALESTINA, VILA PRUDENCIO, VISTA DOURADA, VISTA LINDA, VISTA MAR.

VIANA:

AREINHA, ARLINDO VILLASCHI, CAMPO VERDE, CANAA, CAXIAS DO SUL, COQUEIRAL DE VIANA, INDUSTRIAL, IPANEMA, MARCILIO DE NORONHA, MORADA BETHANIA, NOVA BETHANIA, PARQ INDUSTRIAL, PRIMAVERA, RIBEIRA, SOTECO, UNIVERSAL, VALE DO SOL, VILA BETHANIA.

VILA VELHA:

23 DE MAIO, ALECRIM, ALVORADA, ARACAS, ARGOLAS, ARIBIRI, ATAIDE, BOA VISTA I, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, BARRA DO JUCU, BARRAMARES, BOA VISTA II, BRISAMAR, CAVALIERE, CENTRO VILA VELHA, CIDADE DA BARRA, CHACARA DO CONDE, COBI DE BAIXO, COBI DE CIMA, COBILANDIA, COCAL, COQUEIRAL ITAPARICA, CRISTOVAO COLOMBO, DARLY SANTOS, DIVINO ESP SANTO, DOM JOAO BATISTA, GAROTO, GLORIA, GUARANHUNS, IBES, ILHA DA CONCEICAO, ILHA DAS FLORES, ILHA DOS AYRES, ILHA DOS BENTOS, INDUSTRIAL, INTERLAGOS, ITAPUA, ITAPUERA DA BARRA, JABAETE, JABURUNA, JARDIM ASTECA, JARDIM COLORADO, JARDIM DO VALE, JARDIM GUADALAJARA, JARDIM GUARANHUNS, JARDIM MARILANDIA, JOÃO GOULART, JOCKEY DE ITAPARICA, MORADA DA BARRA, MORADA DO SOL, MORRO DA LAGOA, NORMILIA DA CUNHA, NOSSA SRA DA PENHA, NOVA AMERICA,NOVA ITAPARICA, NOVA PONTA DA FRUTA, NOVO MEXICO, OLARIA, PAUL, PEDRA DOS BUZIOS, PLANALTO, PONTA DA FRUTA, PONTAL DAS GARCAS, PRAIA DA COSTA, PRAIA DAS GAIVOTAS, PRAIA DE ITAPARICA, PRAIA DO SOL, PRAIA DOS RECIFES, PRIMEIRO DE MAIO, RECANTO DA SEREIA, RES COQUEIRAL, RETIRO DO CONGO, RIO MARINHO, RIVIERA DA BARRA, SAGRADA FAMILIA, SANTA CLARA, SANTA INES, SANTA MONICA, SANTA MONICA POPULAR, SANTA PAULA I, SANTA PAULA II, SANTA RITA, SANTOS DUMONT, SÃO CONRADO, SÃO TORQUATO, SOTECO, TERRA VERMELHA, ULISSES GUIMARAES, VALE ENCANTADO, VILA BATISTA, VILA GARRIDO, VILA GUARANHUNS, VILA NOVA, VISTA DA PENHA, ZUMBI DOS PALMARES.

VITÓRIA:

ANDORINHAS, ARIOVALDO FAVALESSA, BARRO VERMELHO, BELA VISTA, BENTO FERREIRA, BONFIM, CARATOIRA, CENTRO VITORIA, CONDUSA, CONQUISTA, CONSOLACAO, DA PENHA, DA PIEDADE, DE LOURDES, DO CABRAL, DO CRUZAMENTO, DO MOSCOSO, DO QUADRO, ENSEADA DO SUA, ESTRELINHA, FONTE GRANDE, FORTE SAO JOAO, FRADINHOS, GRANDE VITORIA, GURIGICA, HORTO, ILHA DAS CAIEIRAS, ILHA DE SANTA MARIA, ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, ILHA DO PRINCIPE, INHANGUETA, ITARARE, JESUS DE NAZARETH, JOANA DARC, JUCUTUQUARA, MARIO CYPRESTE, MARUIPE, MONTE BELO, NAZARETH, NOVA PALESTINA, PARQUE MOSCOSO, PRAIA DO CANTO, PRAIA DO SUA, REDENCAO, RESISTENCIA, ROMAO, SANTA CECILIA, SANTA CLARA, SANTA HELENA, SANTA LUCIA, SANTA LUIZA, SANTA MARTHA, SANTA TEREZA, SANTO ANDRE, SANTO ANTONIO, SANTOS DUMONT, SANTOS REIS, SAO BENEDITO, SAO CRISTOVAO, SAO JOSE, SAO PEDRO, TABUAZEIRO, UNIVERSITARIO, VILA RUBIM.