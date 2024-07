No próximo dia 4 de julho, às 19h, o Guará Centro de Eventos será palco de um importante encontro sobre o direito eleitoral. Intitulado “O Que o Candidato Precisa Saber: Descomplicando o Direito Eleitoral”, o evento é aberto ao público e promete oferecer esclarecimentos cruciais para os candidatos das eleições de 2024.

O encontro contará com a participação de dois advogados especialistas em direito eleitoral: Dr. Altamiro Thadeu e Dr. Ricardo Rios. Ambos irão abordar aspectos fundamentais das leis eleitorais, ajudando candidatos e suas equipes a navegarem com mais segurança e conhecimento pelo complexo sistema eleitoral brasileiro.

Além das palestras, haverá uma mesa redonda com jornalistas convidados para debater sobre as eleições em Guarapari, proporcionando um espaço para troca de ideias e esclarecimento de dúvidas.

O evento é realizado no Guará Centro de Eventos, localizado na Avenida Antônio Guimarães, Quadra 40, Entrada Social, Guarapari. O apoio e participação são da OAB, entre outros parceiros locais, incluindo diversos veículos de comunicação como Portal 27, Realidade Capixaba, ES em Foco e TV Guarapari.

Este evento representa uma excelente oportunidade para candidatos e profissionais da área entenderem melhor as regras do jogo eleitoral, garantindo uma participação mais consciente e informada no pleito que se aproxima.

Para mais informações e cobertura completa, os interessados podem seguir o perfil do evento nas redes sociais: @candidato_legal