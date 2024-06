A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, prendeu, nessa quinta-feira (06), um homem de 25 anos, suspeito de um homicídio ocorrido em julho de 2020, na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. A prisão ocorreu no bairro Barramares, em Vila Velha.

A ação foi realizada com o apoio ao Núcleo de Homicídios de Teixeira de Freitas (BA) e a Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/Extremo Sul), da Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA).

Por volta das 6 horas dessa quinta-feira (06), o suspeito foi localizado pela equipe da PCES e PCBA na garagem da residência dele. O indivíduo foi informado sobre o mandado judicial e seus direitos constitucionais. Após buscas no imóvel, nada de ilícito foi encontrado.

O suspeito foi entregue aos policiais da Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA), juntamente com os objetos pessoais, incluindo um celular.

Segundo informações da Polícia da Bahia, o detido é investigado pelo homicídio de Gleidson Silva Moura, de 19 anos, ocorrido em 11 de julho de 2020, no bairro São Lourenço, em Teixeira de Freitas. Segundo as investigações do Núcleo de Homicídios de Teixeira de Freitas, o suspeito teria atraído a vítima para o local do crime e depois fugido para o município de Vila Velha, no Espírito Santo.