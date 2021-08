Com o propósito de tornar mais eficiente a interlocução com os municípios do Estado e dessa forma oferecer um atendimento personalizado e orientado aos empreendedores do Espírito Santo, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) inaugurou, na última quarta-feira (25), o seu primeiro Escritório Regional. A cidade escolhida para receber o serviço foi Cachoeiro de Itapemirim, na região sul do Estado.

Trata-se de uma parceria com a Prefeitura do município, com a finalidade de atender os empreendedores da região e promover o desenvolvimento regional. De acordo com o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, a Agência, em uma nova estratégia de estar próxima dos empreendedores por todo Estado, iniciou a implantação de escritórios avançados, começando por Cachoeiro de Itapemirim.

“A Aderes pretende com o Escritório Regional Sul levar para mais perto da população do interior do Estado as ações da Agência distribuídas em seus diversos programas e projetos. Com a instalação do Escritório de Cachoeiro, damos início a essa ação estratégica, que tem o objetivo de chegar em todas regiões do Estado”, afirmou.

O Escritório Regional Sul da Aderes, está localizado junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, no Museu da Ciência e Tecnologia, e terá como gerente Flávia Roberta Cysne Novaes Leite. O atendimento aos empreendedores será de segunda a sexta, das 9h às 18h, na rua Moreira, 283, bairro Coronel Borges. O contato pode ser feito por meio do número (28) 3155-5243.