Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram prisões e apreensões em ações preventivas e repressivas neste fim de semana no município de Guarapari.

Na noite de domingo (29), por volta das 19h, policiais militares patrulhavam a orla da Praia do Morro quando avistaram dois indivíduos a bordo de uma motocicleta em atitude suspeita. Os suspeitos tentaram se evadir, porém foram alcançados e abordados.

Em posse deles foi localizado um revólver calibre 38 carregado com 5 munições. Após verificações constatou-se que o condutor era um menor de 17 anos. As medidas administrativas foram tomadas e os indivíduos detidos.

Na tarde de sábado (28), por volta das 15h, um indivíduo foi detido no bairro Lameirão. O mesmo estava com mandado de prisão em aberto expedido pela comarca do município de Guarapari.

Na tarde de sexta-feira (27) outro indivíduo com mandado de prisão foi detido. A ação ocorreu no bairro Kubitscheck. Durante a noite, um homem de 20 anos foi detido no bairro Aeroporto. O suspeito foi flagrado traficando nas proximidades de uma praça do bairro e tentou fugir dos policiais. Em posse dele foi apreendido 15 pedras de crack, 08 buchas de maconha e 08 Pinos de cocaína.

Outra apreensão ocorreu no bairro Santa Mônica, quando militares abordaram um menor de 17 anos e outro suspeito de 40 e localizaram drogas em posse deles e outra quantidade escondida nas proximidades de onde estavam. Ao todo 06pinos cocaína,14 pedras de crack, 01 bucha grande de maconha e R$255,00 em reais em dinheiro foram apreendidos.

Os detidos foram encaminhados para o plantão policial juntamente com os materiais apreendidos.