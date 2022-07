O prefeito de Anchieta, Fabricio Petri, inaugurou na última quinta-feira (21) a praça construída no bairro Nova Esperança, na sede municipal. A solenidade de inauguração contou com ampla participação da comunidade, de vereadores e lideranças, além do vice-prefeito, Carlos Waldir de Souza. O local ganhou brinquedos, jardins, bancos e outros equipamentos.

A praça foi edificada próximo ao Centro de Convivência da localidade. O espaço contempla paisagismo, bicicletário, quadra de basquete, entre outras melhorias. Conforme a Secretaria de Infraestrutura, o valor do investimento foi de R$ 320.187,98, executada pela empresa CSN Construtora. O local será mais um espaço de lazer para os moradores da região.

“Várias comunidades estão sendo atendidas com novos investimentos, estamos virando a página e trazendo novos investimentos. Em breve iremos anunciar novos investimentos. A população de Nova Esperança necessita de um espaço como esse”, disse o prefeito Fabrício Petri.