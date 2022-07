Uma visita com presenças importantes e várias lideranças políticas aconteceu na manhã de hoje (27), no hospital de Guarapari. O prefeito Edson Magalhães recebeu o governador Renato Casagrande (PSB), o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) e seu pai, o deputado Theodorico, deputados federais, vereadores, empresários, entre várias outras lideranças comunitárias.

O motivo da visita foi apresentar a todos o andamento das obras do hospital que o prefeito Edson idealizou em 2010, quando foi a Brasília com o projeto do hospital. “Nessa luta esteve comigo todo o tempo o ex-senador Ricardo Ferraço”, disse o prefeito em seu discurso.

Apoio federal. Ele lembrou ainda do apoio do deputado estadual Theodorico Ferraço, que estava presente no evento e também o apoio do governo federal. “Agradecer muito ao governo Bolsonaro pelo apoio que ele tem dado ao hospital de Guarapari”, disse.

Convênio. O momento também foi para assinar um convênio com a Samarco, que vai doar R$ 4 milhões para o hospital. “Quero agradecer muito o apoio da Samarco.”, disse o prefeito.

Edson lembrou que foi até o general Braga Neto, Ministro da Defesa, para pedir ajuda no hospital, visto que a família do general tem história com Guarapari. O prefeito lembrou também do governador. “Nessa parceria quero enaltecer a parceria do governador Renato Casagrande, que é importante para nós”, disse ele.

Pronto no final do ano. Edson afirmou que o hospital, com apoio e a gestão do Estado, vai ser regional para atender Guarapari e as cidades vizinhas. “Então governador a necessidade do hospital é muito grande. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar hoje aqui visitando essa obra e nós temos um cronograma para entrega-la em outubro ou novembro desde ano”, disse o prefeito para aplauso dos presentes.