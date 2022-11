O assassino que invadiu escola e matou duas professoras e um aluno já está preso. De acordo com informações até o momento, ele seria um adolescente com idade entre 16 e 17 anos. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo governador Renato Casagrande.

O governador falou por meio de suas redes sociais. “Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos”, escreveu ele.

O governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, deve dar uma coletiva de imprensa ainda hoje para dar mais detalhes sobre o caso.

Feridos. A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informa, diante dos ataques ocorridos nesta sexta-feira (25) em escolas em Aracruz, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU192 instalou o Plano de Atendimento a Múltiplas Vítimas junto ao Núcleo Especial de Regulação da Urgência e Emergência (NERUE), em que todas as portas de saúde para urgências e emergência de alta complexidade para atendimento são comunicadas e preparadas para atendimento à vítimas.

Sobre o episódio, o SAMU192 atendeu, no total, 16 vítimas, sendo constatados 03 óbitos no local.

Seguem informações sobre encaminhamento de pacientes para a hospitais estaduais:

– Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves: 03 mulheres, sendo 02 transferidas por helicóptero e 01 por ambulância terrestre. Todas apresentam quadro grave e estão em centro cirúrgico.

– Hospital Estadual N.Sra. da Glória “Infantil de Vitória”: 02 crianças, sendo 01 criança gravíssima e 01 criança que obteve o primeiro atendimento no Hospital São Camilo – e em seguida foi encaminhada para esse hospital estadual.

– Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”: 01 mulher apresentando perfuração de bala na perna, com quadro estável. Ela está em trânsito para essa unidade.

As demais vítimas foram atendidas e liberadas sem apresentar gravidade.