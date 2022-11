O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Guarapari oferta três oficinas gratuitas, em parceria com o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), para educação financeira e o fortalecimento do empreendedorismo jovem. As oficinas são: “Grana na Quebrada!”, “Coletivos e Cooperativas, história das alternativas colaborativas” e “Organizando e aumentando sua grana!”.

A participação é gratuita para jovens de 15 a 24 anos. Não precisa de inscrição prévia. “Coletivos e Cooperativas, história das alternativas colaborativas” acontece, na próxima quarta-feira (30), a partir das 19h, no Sicredi, em Jacunem, em Guarapari.

A oficina “Organizando e aumentando sua grana!” será no próximo dia 7 de dezembro, a partir das 18h, no Sicredi, em Guarapari. Já ”Grana na Quebrada!” vai rolar, no mesmo local, no próximo dia 14, a partir das 18h.

De acordo com a coordenadora do CRJ Guarapari, Gabi Nogueira, as oficinas são preparatórias para implantação do Laboratório de Potencialidade Capixaba (LAB Poca) do CRJ Guarapari. Ele é um espaço de fomento de economia criativa de base comunitária inovador para uso dos/das jovens da comunidade para a geração de renda.

Programe-se

Oficina Coletivos e Cooperativas, história das alternativas colaborativas de construção financeira

Quando:30/11 (quarta-feira), 19h às 21h.

Participação: gratuita e sem inscrições. Só comparecer no evento.

Local: Av. Padre José Anchieta, 248, Jacunem, Guarapari.

Oficina Organizando e aumentando sua grana!

Quando: 07/12 (quarta-feira), das 19h às 21h

Participação: gratuita e sem inscrições. Só comparecer no evento.

Local: Av. Padre José Anchieta, 248, Jacunem, Guarapari.

Oficina Grana na Quebrada!

Quando: 12/12 (quarta-feira),das 18h às 21h.

Participação: gratuita e sem inscrições. Só comparecer no evento.

Local: Av. Padre José Anchieta, 248, Jacunem, Guarapari.

CRJ Guarapari

O CRJ Guarapari oferece uma série de serviços voltados para as juventudes, buscando ampliar a garantia de direitos e diminuir os índices de crimes violentos sofridos e cometidos por jovens. O destaque vai para a oferta de cursos; oficinas para a geração de renda; atividades de esporte, cultura e lazer; acompanhamento integral de jovens para a construção de planos de vida e de trabalho; internet e o uso de computadores para estudo e trabalho.

O CRJ Guarapari é fruto de uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), definida após ampla seleção pública. Ele é um projeto que integra o Programa Estado Presente.