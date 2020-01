Para fechar com chave de ouro a melhor programação de Verão do Espírito Santo, o Multiplace Mais, em Meaípe, recebe a animação do baiano Durval Lelys e do grupo paulista Turma do Pagode. O encerramento da vigésima temporada de shows do complexo de entretenimento e da quarta edição do projeto “The Best Summer Of Your Life” está marcado para o próximo sábado, dia 25 de janeiro, a partir das 21 horas.

Quando sobe em um trio elétrico ou palco, Durval Lelys tem como objetivo divertir o público. E é isso que ele promete fazer em Guarapari ao cantar e tocar grandes clássicos carnavalescos do Asa de Águia, grupo que liderou por quase três décadas, e sucessos da carreira solo, iniciada em 2014. Mesclando os dois momentos da carreira, o músico traz um repertório formado por hits como “Bota Pra Ferver”, “Pra Lá de Bragadá”, “Dança da Tartaruga”, “Leva Eu” e “Dança da Manivela”.

Da atual fase, apresenta “Bela do Baile”, gravada com Claudia Leitte, e “Positividade”, parceria com o cearense Davi Cartaxo. Em junho passado, a canção ganhou remix com pegada eletrônica produzido pelo DJ e produtor Rodmac. Também em 2019, lançou o EP “Arpyo”, com cinco faixas. O cantor, que é o ídolo máximo do bloco Cocobambu e que comanda o Me Abraça, ainda mostra a inédita “Juntos e Conectados”, sua aposta para o Verão.

Na antiga banda, baiano foi pioneiro no cenário musical por mesclar diferentes ritmos com o axé e conquistou o público com suas coreografias inusitadas e figurino impecável, tornando-se referência quando o assunto é criatividade. Por falar em criatividade, o artista foi um dos principais criadores do abadá, trazendo mais conforto para o folião. Além disso, recebeu diversos prêmios e vendeu 3 milhões de discos.

Já o grupo Turma do Pagode, que nasceu nos pagodes de mesa da Zona Norte de São Paulo e conquistou o país com músicas contagiantes e shows cheios de energia, chega com canções do álbum “Misturadin 2”, lançado em março passado. O trabalho mantém a receita de sucesso de “Misturadin”: um repertório que mescla clássicos do pagode dos anos 1990 e 2000 e canções inéditas. Filmado em São Paulo, traz os hits “Aonde Quer Chegar”, com participação do cantor Gaab, “Pesquisa no Google”, gravada com a dupla Henrique & Diego, “A Pessoa Certa” e “Sua Mãe Vai me Amar”.

Há cerca de um mês a banda divulgou o EP “Todo Seu”, antecipando as comemorações de 20 anos de estrada. Gravado no estúdio Gravodisc, na capital paulista, com arranjos de Marcelinho TDP, Leandro Filé e Rodolfo Lemes e produção da Turma do Pagode, esse é o primeiro projeto que a banda assina a produção. “Muito Cedo” foi escolhida como primeiro single em votação nas redes sociais do grupo e já é uma das canções mais pedidas nas apresentações. A faixa ganhou clipe com participação da atriz e bailarina Aline Riscado.

O disco também teve “O Brasil Tem Que Te Ver” como música de trabalho. Com participação de Kevinho, o hit é uma mistura de samba com funk. O repertório do álbum ainda conta com as românticas “Todo Seu” e “Quem Dera”, “Nem Liga Pra Mim, a animada “Oh! Lá em Casa”, além de “Empoeirado Violão”, gravada com o furacão baiano Ivete Sangalo.

Com 7 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 2,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2 bilhões de áudio vídeo streaming nas plataformas digitais, a Turma do Pagode é formada por Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Tiago e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo). Na lista de sucessos do grupo estão canções como “Lancinho”, “Deixa em Off” e “Camisa 10” e “Cobertor de Orelha”.

SERVIÇO

DURVAL LELYS (BA) E TURMA DO PAGODE (SP)

The Best Summer Of Your Life

Data: 25 de janeiro, sábado, às 21 horas

Local: Multiplace Mais (R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari, Espírito Santo)

Ingressos* (meia): Front Stage 2º lote a R$ 80 e Camarote 2 1º lote a R$ 100. Mesa para 4 pessoas (1º lote): Bronze a R$ 600, Prata a R$ 700 e Ouro a R$ 800

Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou fralda infantil ou geriátrica

Pontos de venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Quiosque Ticket Premium (Extra Center Guarapari) e site www.ticketpremium.com.br/Site/ Setores/253

Classificação etária: Para o evento, 16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. Para o Club Maritmo, 18 anos

*Observação: valores sujeitos à taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio.