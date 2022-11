Com mais de um milhão de clientes e a maior rede de atendimento bancário no Espírito Santo, o Banestes firma-se como o banco dos capixabas. Pelo 12º ano consecutivo, o Banco do Estado do Espírito Santo ocupa o 1º lugar na categoria “Maiores Empresas de Serviços Financeiros e Seguros” do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo. A publicação é do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

A Banestes Seguros classifica-se na segunda colocação, na mesma categoria. A edição 2022 do anuário traz informações sobre o desempenho econômico-financeiro de companhias e grupos empresariais do Espírito Santo em variados segmentos da economia.

O presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, destacou a importância do reconhecimento do trabalho voltado à sociedade capixaba. Ele também ressaltou a importância de ficar atento às necessidades dos clientes, ofertando produtos e serviços diferenciados, além das melhores condições de crédito do mercado.

“Novas agências em diferentes regiões do Estado foram entregues, com leiaute moderno e acolhedor; lançamos o Baneshub, nosso próprio laboratório de inovação; anunciamos o projeto do nosso banco digital; e os novos cartões Banescard Visa estão em ampla distribuição e uso pela população. Estamos atentos às necessidades dos nossos clientes e a tendência é evoluirmos cada vez mais”, frisou Amarildo.

No ranking geral das 200 maiores e melhores empresas do Estado, o Banestes está na 11ª posição, junto com empresas do setor petrolífero, de mineração, aço e energia. Para a apuração do resultado, a lista toma como base a Receita Operacional Líquida (ROL), que é calculada pela diferença entre o valor das vendas deduzidas das devoluções e abatimentos, e os impostos sobre vendas, no exercício de 2021.

O anuário também traz outros rankings com indicadores. O Banestes é destaque nos quesitos maiores ativos (1º lugar), patrimônio líquido (2º), maior grupo empresarial (3º), empregadoras (9º), empresa mais lucrativa (9º) e melhor empresa (10º).

O presidente do Banestes lembra que, no último semestre, a Carteira de Crédito Comercial atingiu R$ 7,1 bilhões, expandindo 21,8% em um ano. Desse montante, R$ 4,5 bilhões (64%) são operações com pessoas físicas e R$ 2,6 bilhões (36%) com pessoas jurídicas.

“No Espírito Santo, somos o líder nas operações de varejo (empréstimos e títulos descontados), com 35% desse mercado, e líder em depósitos totais, com uma fatia de 40% do mercado capixaba (R$ 21 bilhões)”, aponta Amarildo.