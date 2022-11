A Prefeitura de Guarapari, através do Procon Municipal realizou na última quarta-feira (26), diligência nos supermercados da cidade a fim de retirar do mercado o produto Manteiga Real Fazenda, que foi alvo da operação realizada pelo Ministério da Agricultura, Polícia Federal e Ministério Público Federal.

Coliformes. De acordo com o Procon, consumidores denunciaram que havia supermercado na cidade comercializando esse produto, que no momento, está proibida a venda, uma vez que após investigação, foi constatado a substituição da gordura láctea pela gordura vegetal e presença de coliformes fecais, o que pode afetar direto a saúde dos consumidores.

Ainda segundo o Procon, dos estabelecimentos visitados, dois retiraram o produto alvo da fiscalização das prateleiras e os demais não chegaram a comercializar.

De acordo com o supervisor do Procon Municipal, Ewerton Maximino, os consumidores que adquiriram a manteiga dessa marca, podem procurar o estabelecimento para devolução e troca por outro produto ou o reembolso do valor pago.