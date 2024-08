O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) foi certificado com o selo Great People Mental Health, concedido a empresas que proporcionam segurança psicológica e o bem-estar dos colaboradores. A conquista veio após uma pesquisa da Great Place to Work (GPTW), selo que o banco capixaba detém desde de 2022. O corpo funcional do Sistema Financeiro Banestes (formado pelo banco, a Banestes DTVM, a Banestes Corretora e a Banestes Seguros) tem mais de 2,2 mil pessoas.

Cerca de 72% dos colaboradores participaram da pesquisa GPTW, na qual o Banestes foi categorizado como um ótimo lugar para trabalhar. Entre críticas, elogios, sugestões e comentários, o banco capixaba foi premiado por aplicar ações que buscam garantir os cuidados com a saúde emocional de todos.

O processo da certificação em saúde emocional envolve a avaliação dos comentários que os colaboradores fizeram na Pesquisa de Clima Organizacional com algoritmo de Inteligência Artificial e, em seguida, a equipe médica da Great People Mental Health interpretou esses dados. As empresas são classificadas em três categorias: uma, duas ou três estrelas. O Banestes conquistou três estrelas, demonstrando que fazem parte da cultura da empresa o cuidado e a atenção com a saúde mental dos colaboradores.

“Com base nos comentários dos participantes da pesquisa, o SFB tem um índice de bem-estar de 91%, ou seja, está no estágio integral de saúde mental; ficando 10 pontos percentuais acima das 150 melhores GPTW 2023”, destacou o diretor de Administração do Banestes, Alcio de Araújo.

Mente em foco

O Banestes também se destaca ao integrar o Movimento Mente em Foco, iniciativa do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) para a promoção da saúde mental no ambiente corporativo. Apesar da adesão e o prazo para implementação dentro da Agenda 2030, o banco capixaba já preenche todos os requisitos do pilar 3 (saúde e bem-estar) do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A iniciativa visa contribuir para a criação de ambientes de trabalho saudáveis. “O Banestes sabe que a questão da saúde mental é um desafio vivenciado por toda a sociedade. Trabalhamos esse tema de forma preventiva e humanizada e esse movimento do Pacto Global, com certeza, chega para aprimorar nossas ações internas”, declarou o gerente de Gente e Gestão, Alexandre Addeo Carlquist.

O banco possui o Programa Cuidar 360°, que reúne ações de bem-estar e qualidade de vida de todos os colaboradores. Tem a finalidade de reduzir doenças ocupacionais, índice de absenteísmo, desconforto no ambiente de trabalho e conflitos. O programa é composto por quatro pilares: saúde física, emocional, financeira e social.

Desde a sua implementação em 2019, o Cuidar 360° obteve excelentes resultados, como a redução de 47% no número de dias de afastamento por problemas de saúde osteomuscular e de 20% nos dias de afastamento por transtornos mentais. Nas ações individuais, foram contabilizados 587 atendimentos em 2023. Desse total, 448 foram realizados pela equipe do Serviço Social e 139 pela psiquiatra organizacional.

Com o programa, o Banestes concorreu e conquistou a 3ª posição na categoria Excelência Organizacional do Prêmio Ser Humano/ABRH-ES. Também são realizadas palestras (presenciais e on-line), semanas de atividades voltadas à promoção da saúde e pílulas de orientação para lideranças. Também possui a iniciativa Gerando Cuidado, parceria com a startup Affetic, focada nos futuros papais e mamães.

“Saber que nos destacamos em Saúde Mental nos proporciona uma grande satisfação de estar em uma organização com esse propósito. Para a equipe de Gente e Gestão, é uma imensa satisfação receber essa certificação, que simboliza o reconhecimento dos nossos esforços”, frisou Carlquist.