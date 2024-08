Segunda-Feira é dia de você ter informações para crescer a sua empresa aqui no Portal 27.

E eu, Rogério Lima da Seu Amigo Agência Digital quero te ajudar na sua jornada levando um pouco do meu conhecimento e experiência em Marketing e estratégia digital para você.

E, claro, não iríamos deixar de falar sobre a lenda da Comunicação e do Empreendedorismo, o Silvio Santos.

De Vendedor de Rua a Ícone Empresarial

Nascido Senor Abravanel, Silvio construiu uma trajetória ímpar no mundo dos negócios e da comunicação no Brasil. Ele começou sua carreira de maneira simples, vendendo canetas e carteirinhas na rua, mas, com o tempo, se transformou em um dos maiores empresários do país.

Sua habilidade como vendedor não se limitou à negociação de produtos físicos; ele soube como vender a si mesmo, sua imagem, e, mais tarde, suas ideias. Silvio Santos fez de sua própria figura pública a maior vitrine de suas empresas, usando sua popularidade e carisma para conquistar o público e mostrou que o segredo de seu sucesso está na capacidade de identificar oportunidades e transformá-las em negócios lucrativos e duradouros.

O Início Simples e o Olhar para Oportunidades

Silvio Santos começou vendendo pequenos produtos nas ruas do Rio de Janeiro, mas ele tinha algo especial: um dom natural para a comunicação. Ainda jovem, ele percebeu que, mais do que o produto em si, a forma como o apresentava era o que fazia a diferença.

Desde o início, Silvio se destacou por sua capacidade de entreter enquanto vendia. Seu jeito descontraído e envolvente criava uma conexão com o público, o que lhe permitia destacar-se em meio a tantos outros vendedores.

Foi essa habilidade que, mais tarde, o ajudaria a transformar não apenas produtos, mas também ideias em grandes negócios. Um dos primeiros exemplos disso foi quando ele foi descoberto como locutor de rádio.

A partir daí, começou a se envolver no mundo da comunicação, que seria fundamental para sua trajetória empresarial.

A Criação de uma Imagem Forte e Marcante

Uma das grandes chaves para o sucesso de Silvio Santos foi a construção de sua própria imagem como uma marca. Diferente de muitos empresários, que permanecem nos bastidores de suas empresas, Silvio optou por estar à frente de suas operações. Ele não era apenas o dono de uma emissora de TV ou de várias empresas; ele era a própria vitrine de seus negócios.

A televisão foi o meio pelo qual Silvio Santos consolidou sua imagem pública. Ao se colocar como apresentador e principal comunicador de seu canal, o SBT, Silvio se tornou o rosto das suas próprias campanhas.

Isso criou um nível de conexão com o público sem precedentes. As pessoas não estavam apenas comprando produtos ou assistindo a programas; elas estavam comprando a confiança que tinham em Silvio Santos.

Essa confiança foi construída ao longo de décadas, com base em sua autenticidade, bom humor e transparência. O público o via não como um empresário distante, mas como alguém próximo, quase como um amigo da família.

Silvio soube, desde o início, utilizar seu carisma como uma ferramenta para conquistar a confiança do público. E, ao longo dos anos, esse carisma se transformou em um ativo valioso, que impulsionou suas empresas. A imagem de Silvio Santos não estava atrelada a um produto específico; estava vinculada à confiança que ele inspirava em seu público.

E é exatamente isso que diferencia um vendedor comum de um vendedor excepcional: a capacidade de vender não apenas o produto, mas também a si mesmo.

A Diversificação dos Negócios: De Ideias a produtos

Ao longo de sua trajetória, Silvio Santos percebeu que o segredo para o crescimento sustentável não era apenas vender produtos, mas sim vender ideias. Essa percepção o levou a diversificar seus negócios de maneira estratégica, sempre buscando novas formas de se conectar com o público.

Seu império empresarial começou com o Baú da Felicidade, um negócio de carnês populares que oferecia prêmios e sorteios. A ideia por trás desse negócio era simples: oferecer algo a mais do que apenas um produto, oferecendo uma experiência. Mais tarde, ele expandiu seu portfólio, fundando o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), além de investir em diversos outros setores, como cosméticos, hotelaria e instituições financeiras.

O que une todos esses negócios é a capacidade de Silvio Santos de vender uma ideia maior. Ele não estava apenas oferecendo programas de televisão ou produtos de consumo; estava oferecendo entretenimento, diversão e a promessa de algo mais. Essa habilidade de vender conceitos — em vez de apenas produtos — permitiu que ele construísse um império diversificado e resiliente.

Como o “modelo Silvio Santos” pode ser aplicado hoje?

Hoje, com a facilidade da internet e das redes sociais, a construção de uma imagem de marca, como a que Silvio Santos criou, se tornou muito mais acessível para empresários de todos os tamanhos.

Enquanto Silvio precisou de décadas para consolidar sua imagem através da televisão e do contato pessoal, hoje, as redes sociais oferecem uma plataforma instantânea para alcançar milhões de pessoas. Qualquer empresário pode, até mesmo com poucos recursos, construir uma conexão autêntica com seu público.

Por exemplo, você pode estar presente nas redes sociais, utilizando vídeos, lives, posts e interações diretas para se comunicar com o público. A autenticidade continua sendo a chave para conquistar a confiança dos clientes. Assim como Silvio soube usar seu carisma para vender sua imagem e seus negócios, os empresários de hoje devem usar as ferramentas digitais para criar um relacionamento próximo e genuíno com os seus clientes.

A grande lição que Silvio Santos deixa é a importância de estar próximo do cliente e de fazer com que ele se sinta parte de algo maior. Nas redes sociais, isso pode ser feito por meio de conteúdos autênticos, interações diretas e uma presença constante. Não é preciso ter a visibilidade de um grande apresentador de TV para criar um relacionamento sólido com o público; o importante é ser autêntico e oferecer algo de valor.

Entendendo o básico…

Silvio Santos é um exemplo clássico de como um empresário pode começar com algo simples, aproveitar as oportunidades e, ao longo do tempo, construir uma imagem forte que se torna a vitrine para seus negócios.

Ele soube vender não apenas produtos, mas também ideias e experiências, algo que continua sendo relevante no cenário empresarial de hoje.

Com as facilidades da internet, os empresários modernos têm a chance de seguir esse modelo, utilizando as redes sociais para criar uma conexão autêntica com seus clientes e diversificar suas ofertas para atender a um público que busca mais do que apenas produtos — que busca confiança, entretenimento e experiências.

