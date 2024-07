Durante Operação Integrada “Lei Seca”, realizada na noite de sábado (13), na Região Metropolitana da Grande Vitória e no interior do Estado, 128 condutores se recusaram a soprar o bafômetro e outros três motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. A mistura proibida de álcool e direção foi o alvo da fiscalização simultânea em pontos de abordagem das forças de segurança em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Viana, além dos postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Viana, Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Linhares e São Mateus.

A operação faz parte do calendário nacional de blitz com a temática e também é um reforço nas fiscalizações de trânsito do programa “Força pela Vida”, anunciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), no último mês, após o aumento expressivo no número de mortes em sinistros (acidentes) de trânsito nas vias capixabas.

Em oito horas de operação, as equipes de fiscalização compostas por agentes estaduais, federais e municipais abordaram 898 condutores nos 12 pontos e confeccionaram 276 autos de Infração de Trânsito por condutas vedadas pela legislação de trânsito. Ao todo, foram realizados 898 testes de alcoolemia (bafômetro).

Operação integrada

A operação do programa “Força pela Vida” integrou equipes do Detran|ES, Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran) e do 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari, da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT), da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), do Grupamento Tático Operacional (GTO) de Vitória, da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV), Guarda Civil Municipal de Viana (GCMV), da Secretaria de Postura e Trânsito (SEPTRAN) de Guarapari.

O gerente de Fiscalização do Detran|ES, Jederson Lobato, destaca a importância da participação das agências de trânsito para a promoção da segurança nas vias. “Estamos intensificando o programa ‘Força pela Vida’, com a integração dos órgãos envolvidos com o trânsito do Estado. Aqui, temos agentes do Detran|ES, Polícia Militar, Polícia Civil, guardas municipais, PRFs em uma abordagem ampla em todos o Estado. O objetivo é aumentar o nosso alcance de abordagens e mostrar ao cidadão que ainda insiste em descumprir as regras que estamos presentes. Estamos diante de um cenário inaceitável de mortes e vamos ampliar a fiscalização de trânsito com o objetivo principal de inibir as condutas irresponsáveis nas vias e salvar vidas”, disse Lobato.

Abaixo os dados completos da Operação Lei Seca do sábado (13):

– Veículos abordados: 898

– Testes de alcoolemia (bafômetro): 898

– Recusas ao teste de alcoolemia (bafômetro): 128

– Embriaguez: 3

– Autos de infração confeccionados: 276

– Veículos removidos: 105

– 1 Auto de Prisão em Flagrante de condutor, lavrado pelos crimes previstos no artigo 307 do Código de Trânsito (violar a suspensão do direito de dirigir judicial), artigo 329 (resistência), artigo 330 (desobediência), artigo 331 (desacato) e artigo 344 (coação), todos do Código Penal. Autuado encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Outras infrações:

Dirigir sem CNH: 18

Dirigir com CNH suspensa: 11

Permitir posse e condução do veículo a pessoa sem CNH: 14

Mortes no trânsito Estado

De janeiro a maio deste ano, 388 pessoas perderam a vida em sinistros (acidentes) de trânsito no Estado. O número é 14,8% maior do que o registrado em 2023, quando 338 pessoas morreram nas vias capixabas.

Em maio, foram registradas 109 mortes no Estado, um aumento de 88% quando comparado com o mês de maio do ano passado.

‘Força pela Vida’

Criado em 2019, o programa “Força pela Vida” tem o papel de reforçar a fiscalização com foco na proteção à vida das pessoas, de forma contínua e integrada, bem como contribuir, por meio da educação de trânsito, para a melhoria dos padrões de comportamento de motoristas.

A partir dos dados preocupantes no que diz respeito aos sinistros e óbitos relacionados ao trânsito em 2024, o Detran|ES reuniu, no dia 25 de junho, representantes de diversos órgãos relacionados ao trânsito para que juntos possam adotar medidas, com o objetivo de reduzir os números. Diante do cenário apresentado, as forças de segurança presentes entenderam que uma medida importante é ampliar as operações do programa Força pela Vida.

Compõem o Comitê Integrado que planeja e executa as operações: Detran|ES, DER-ES, Polícia Rodoviária Federal (PRF); Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp); Corpo de Bombeiros; Polícia Militar; Polícia Civil; Secretaria da Saúde (Sesa); Guardas Municipais; Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES); Conselho Estadual de Trânsito (Cetran); Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES); e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES).