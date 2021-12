O funcionamento do Café de La Musique está barrado pela justiça. A dois dias de abrir, a casa de shows foi proibida neste domingo (26) pela justiça de funcionar, através de um pedido do Ministério Público, que alegou diversas irregularidades no estabelecimento.

Em caso de descumprimento da decisão, a multa chega a R$ 500 mil por evento realizado sem autorização da justiça. A informação foi publicada em primeira mão pelo jornal A Gazeta. Para voltar a funcionar a casa deve regularizar tudo que foi pedido pelo MP.

O MP alega que a capacidade do público não é a correta, entrando mais pessoas do que o local comporta. Interrupção de tráfego na área do estabelecimento, dificultando acesso de veículos de urgência e emergência, e a produção de ruídos além dos limites legais, entre outras alegações.

A decisão levou em conta recentes episódios de incêndio no local, que com as condições atuais, inviabilizariam o resgate do corpo de bombeiros, além de relatórios e multas da prefeitura no ano de 2019, último ano de funcionamento da casa.

Os proprietários dizem possuir todos os documentos necessários e que vão buscar a liberação até o dia 29, quando acontece o show de Ferrugem.