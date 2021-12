Última semana do ano começa cheia de oportunidades para aqueles que estão querendo se recolocar no mercado de trabalho. São 299 vagas de empregos em várias áreas.

Dentre as vagas, 60 são para eletricista, 30 para eletricista de instalações industriais, 20 para instalador de ilhas elétricas de baixa e alta tensão, 13 para pedreiro, 10 para manicure, entre outras vagas.

Também tem vagas de PCD, sendo 20 para embalador, 05 para operador de caixa e 01 para nutricionista. A lista completa das oportunidades você poderá conferir aqui.

Para concorrer a uma das vagas, é preciso comparecer ao SINE de Vila Velha.

Serviço:

O Sine de Vila Velha funciona no subsolo do Boulevard Shopping, acesso A, na Rodovia do Sol, 5.000, em Itaparica.